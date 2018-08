Tragedia in casa, 55enne trovato morto: inutili i soccorsi del 118

Tragedia in un'abitazione a Corciano nella serata di ieri, lunedì 20 agosto. Un uomo di 55 anni è stato trovato ormai senza vita da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Immediato l'allarme scattato al 118, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Intervenute le Volanti della Questura di Perugia, al momento le cause del decesso farebbero propendere per una morte a seguito di un malore che non avrebbe lasciato scampo all'uomo, ma per fugare ogni dubbio la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.