Tragedia in Umbria: 45enne trovato morto in un casale, indagini in corso

I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto sono intervenuti per un soccorso a persona in località San Venanzo, nel ternano, ma quando sono entrati all'interno di un casale, nel piccolo borgo di Spante, per un uomo di 45 anni non c'era già più nulla da fare. E' accaduto nella giornata di ieri, venerdì 23 marzo: sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare gli accertamenti del caso e un medico legale per fare chiarezza sulle cause del decesso dell'uomo. Al momento la pista violenta è stata esclusa, e le indagini si stanno concentrando sull'ipotesi di un malore improvviso. Tra le piste al vaglio, anche quella di asfissia da monossido di carbonio. L'uomo viveva da solo all'interno del casale.