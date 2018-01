Tragica scoperta, 50enne trovato morto in casa dopo due giorni: indagini in corso

Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì in un'abitazione di Cannara, a Collemancio. Un uomo di origine tedesca è stato ritrovato senza vita dai vigili del fuoco di Assisi. Inuitli i soccorsi per l'uomo, un cinquantenne residente in Umbria: era disteso sul letto e il suo corpo, da una prima ispezione, non presenta segni di violenza. Sarà il medico legale a stabilire con precisione cosa possa aver provocato il decesso del 50enne, tra le ipotesi al vaglio anche quella di una intossicazione da monossido di carbonio o di un malore improvviso. Sarebbero stati i parenti dell'uomo a far scattare l'allarme ai soccorsi, dal momento che non riuscivano a mettersi in contatto con lui già da un paio di giorni. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione e da lì la tragica scoperta. Il decesso potrebbe risalire a 48 ore prima dal suo ritrovamento.