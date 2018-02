Tragedia a Bevagna, bimbo trovato morto dai genitori: inutili i soccorsi

Tragedia nelle prime ore di questa mattina a Bevagna. Un bambino di otto anni è stato trovato dai genitori ormai senza vita nel letto della sua cameretta. Una notizia scorcentante per i familiari e per tutta la comunità; purtroppo all'arrivo dell'ambulanza per il piccolo non c'era più nulla da fare. I genitori hanno scoperto il loro figlioletto inerme dopo aver tentato invano di svegliarlo per andare a scuola. I soccorsi per lui si sono rivelati inutili. Il bimbo, da quanto si apprende, è deceduto per cause naturali.