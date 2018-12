Tragico incidente, investito da un autocarro lungo la strada: muore 30enne

Un tragico incidente che non ha lasciato scampo a un giovane 30enne di origine nordafricana, colpito da un mezzo pesante nel pomeriggio di ieri, a Balanzano. Teatro del dramma è stata via dell'Agricoltura; secondo una prima ricostruzione il ragazzo è stato investito da un autocarro intorno alle 16 di ieri, lunedì 10 dicembre.

Sul posto sono arrivati polizia municipale e personale medico sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane ferito in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare; troppo gravi le ferite riportare a seguito dell'impatto. Ora saranno i rilievi affidati alla polizia municipale a stabilire l'esatta dinamica della tragedia.