Tragedia al mercato di Città di Castello, muore commerciante: inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia al mercato di Città di Castello nella mattinata di giovedì 24 ottobre. Come riporta il sito AtvReport un malore fatale ha stroncato la vita di un noto commerciante di porchetta del tifernate. Il personale del 118 è subito intervenuto al parcheggio Ferri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: inutili, purtroppo, i soccorsi e i tentativi di rianimarlo.