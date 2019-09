Tragedia a Perugia, uomo trovato morto nella palestra di una scuola

Tragedia nella notte a Perugia. Un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita all'interno della palestra di una scuola media del capoluogo umbro. L'uomo, legato alla squadra di pallavolo che si allenava all'interno della palestra, non aveva fatto ritorno a casa. Da lì sarebbe partito l'allarme alle forze dell'ordine che ha portato alla tragica scoperta del corpo intorno alle 3.30 di stanotte.

Quando il personale medico sanitario del 118 è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Perugia e il magistrato di turno. Da un primo riscontro non sono emersi segni violenti sul corpo del 73enne tali da far presupporre una morte violenta. L'ipotesi più plausibile è che l'uomo sia stato colto da un malore o sia rimasto vittima di una caduta accidentale.