Tragedia a Capanne, detenuta trovata morta nella sua cella: indagini in corso

Tragedia intorno alle 21.30 di ieri sera, venerdì 4 maggio, a Capanne. Una detenuta di 42 anni, italiana, è stata ritrovata senza vita all'interno della sua cella. Nonostante il tempestivo intervento della polizia penitenziaria, per lei non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende la morte potrebbe essere riferita a una presunta overdose, l'ipotesi però potrà essere avvalorata solo dopo gli esami autoptici e i successivi accertamenti tossicologici che verranno eseguiti sul corpo della poveretta. Già martedì potrebbe essere effettuata l'autposia - disposta dal magistrato di turno - ed eseguita dal medico legale Sergio Scalise Pantuso.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, ma da quanto si apprende la donna era uscita dal carcere qualche ora prima usufruendo di un permesso, poi una volta rientrata, avrebbe accusato il malore. Resta da capire - qualora la pista dell'overdose sarà accertata - chi le possa aver venduto la dose killer, se l'abbia consumata fuori o se l'abbia introdotto nel carcere, eludendo in qualche modo i serrati controlli della polizia penitenziaria, anche se nella sua cella non è stato ritrovato nulla. Per ora - come detto - ipotesi al quale gli inquirenti stanno lavorando per cercare di ricostruire cosa sia accaduto.