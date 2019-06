Tragedia in carcere, si toglie la vita un detenuto a Capanne per l'omicidio della madre

Un detenuto di 60 anni ristretto nel carcere di Capanne per l’omicidio della madre, si è tolto la vita nella propria cella e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario.

A denunciare l’episodio avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 è l’Organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria con il segretario generale Leo Beneduci che indica quanto “l’ennesimo grave episodio dimostri fuori da qualsiasi dubbio la carenza di un sistema che non garantisce più né la funzione rieducativa della pena né l’incolumità fisica di chi è detenuto e di chi lavora nelle carceri italiane”.

Secondo Beneduci di fronte “all’ingiustificato esborso di danaro dei contribuenti per un sistema che non garantisce né sicurezza né recupero sociale, è indubbio che un governo che veramente curi l’interesse dei cittadini non possa non prendere in considerazione immediati provvedimenti, non solo legislativi, per guarire il sistema penitenziario italiano”.