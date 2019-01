Tavola di legno in mezzo alla strada, paura in superstrada a Foligno

Il gruppo Facebook "Segnalazioni Foligno" avverte gli automobilisti di fare attenzione in superstrada per una tavola di legno in mezzo alla carreggiata.

"Attenzione in superstrada Foligno Nord nella curva che va direzione Spello, c’è una tavola di legno lunga più di due metri al centro della carreggiata, non guidavo e non abbiamo fatto a tempo a fermarci" avverte un utente sui social.

Oltre al ghiaccio e alla nebbia, quindi, il ritorno al traffico lavorativo dopo la pausa natalizia è stato particolarmente disagevole.