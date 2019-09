Droga per ogni richiesta, la Guardia di finanza scopre un'organizzazione multietnica: sequestro da 100mila euro

Droghe per tutte le richieste. Hashish, eroina, cocaina, ketamina liquida che i finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza ha sequestrato nell'ambito di un'articolata operazione che ha portato a individuare un sodalizio dedito al traffico internazionale di stupefacenti e allo spaccio. Cinque le ordinanze di custodia cautelare, in carcere nei confronti di due cittadini marocchini e 3 albanesi, e con obbligo di dimora per un italiano, dodici le persone complessivamente indagate di cui 4 arrestate in flagranza.

Tutto è iniziato con il monitoraggio degli spostamenti di un perugino che, di ritorno dal Marocco, è stato arrestato perché trovato in possesso di un carico di hashish, e oppio, cocaina e ketamina liquida rinvenuti nella sua abitazione.

Successivamente, le indagini hanno condotto all’arresto di un tunisino, di un nigeriano e di un camerunense, tutti responsabili di detenzione di eroina che, secondo le indagini, sarebbe stata destinata allo spaccio nel perugino. I primi tasselli per ricostruire l'organizzazione che, in considerazione dei sequestri effettuati, gestiva un articolato mercato di spaccio.

COmplessivamente sono stati sequestrati oltre 3 kg di sostanze stupefacenti (1.700 grammi di hashish, 700 milliletri di ketamina in forma liquida, 600 grammi di eroina, 220 grammi di oppio e 36 grammi di cocaina), destinate alle piazze di spaccio cittadine, che avrebbero fruttato circa 100mila euro.