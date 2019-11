Torture e uccisione di animali, di nuovo sotto processo un giovane

Torna in tribunale il presunto torturatore di gatti. L'udienza si terrà venerdì 29 novembre presso il tribunale di Perugia e vedrà l’escussione dei testi del pubblico ministero peer l'accusa di aver ucciso più animali, nella specie gatti, i cui resti organici sezionati vennero rinvenuti all’interno di un fondo a San Sisto e per detenzione abusiva di armi.

Si tratta del secondo filone processuale instauratosi a suo carico. Infatti, la Corte di Appello di Perugia, a seguito di istanza della Procura, sollecitata anche da LAV che assistita dall’avvocato Gemma Bracco è stata parte civile in tutta la vicenda processuale, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per aver ucciso, scuoiato e appeso un gatto nei pressi di una scuola, ribaltando così la sentenza del Tribunale di primo grado che lo aveva, invece, assolto.

I fatti risalgono a fine settembre 2014, quando nell’ambito di indagini relative al citato gatto, i Carabinieri fecero ingresso in un magazzino vicino alla scuola e si trovarono di fronte uno spettacolo raccapricciante: quattro maschere in pelle costituite da teste di gatto scuoiate, una ghigliottina, uno strumento per immobilizzare gli animali, vari utensili da chirurgo e siringhe usate, un vaso di vetro contenente una testa e zampe di gatto immerso in liquido, altri vasi di vetro immersi in materiale organico, coltelli, uncini e martellini.