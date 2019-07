Camion finisce nella scarpata, recuperato con la gru dai vigili del fuoco

Spettacolare e "imponente" operazione di recupero per i vigili del fuoco di Perugia, impegnati questa notte, sabato 20 luglio, nel recupero di un autoarticolato, finito nella scarpata. L'incidente intorno alle 3.30 nei pressi dell'uscita di Torricella del raccordo Perugia-Bettolle.

Il mezzo pesante, per cause in via di accertamento, è andato, con le ruote di destra nel fosso che costreggia la carreggiata, finendo per adagiarsi su un fianco.

Illeso il conducente. Non risultano essere coinvolti altri mezzi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riportare l'autoaticolato sulla carreggiata, ricorrendo alla gru con cui hanno sollevato il mezzo.