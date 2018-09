Dopo l'espulsione ci prova ancora, cambia il cognome con uno italiano: arrestato e rimpatriato

Per tornare in Italia, nonostante un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso nel 2015 dal Prefetto di Milano, era riuscito a escogitare uno stratagemma. Si tratta di un 44enne che, una volta tornato in Albania, aveva provveduto a cambiare illegalmente il proprio cognome con uno italiano. E così, grazie all’esibizione di un documento valido rilasciato dalle Autorità albanesi con il nuovo cognome, faceva reingresso in Italia, superando i controlli di frontiera.

Qualche giorno fa però gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato nell’ambito di un controllo, il 44enne è stato sottoposto a fotosegnalamento, che ha permesso agli agenti di scoprire che nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento di espulsione a seguito del quale era stato imbarcato su un volo per l’Albania.

A quel punto è scattato l’arresto per violazione del divieto reingresso in Italia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli agenti hanno inoltre scoperto il cambio di cognome grazie alla verifica delle impronte. Per lo straniero è nuovamente scattata l’espulsione ed è stato imbarcato dall’Aeroporto San Francesco su un volo per Tirana.