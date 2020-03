Coronavirus, il sindaco di Torgiano dirama bollettino: "Basta voci infondate"

"In merito alle voci che si stanno diffondendo sull' esistenza di due presunti casi di COVID-19 a Torgiano, comunico alla cittadinanza che al momento NON ESISTONO CASI COVID-19 di cui mi sia giunta notizia ufficiale": è dovuto scendere in campo, pubblicando un bollettino comunale, il sindaco di Torgiano Eridano Liberti per mentire alcune voci che si stavano diffondendo per tutta la giornata di ieri. "Invito la cittadinanza a riflettere e ad evitare il diffondere notizie false che potrebbero causare danni dal punto di vista sociale ed economico alle persone oggetto di notizia. Qualsiasi caso accertato di COVID-19 verrà comunicato UFFICIALMENTE dalle istituzioni locali, regionali e nazionali. Confido vivamente nella vostra collaborazione".