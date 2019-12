A Torgiano la scuola fa un salto di qualità: un laboratorio tecnologico per il futuro...

La scuola a Torgiano si reinventa e crea spazi confortevoli e stimolanti per gli alunni, grazie all'integrazione con le nuove tecnologie. Torgiano potrà vantare d'ora in poi un ambiente didattico innovativo in cui bambini e ragazzi, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, possano apprendere in maniera molto più piacevole; questo grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha permesso il finanziamento volto a “Ambienti didattici innovativi per l'apprendimento”, all'Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona, diretto dalla professoressa Silvia Mazzoni.

Questo innovativo ambiente sarà situato nella scuola primaria di Torgiano e sarà arricchito con arredi colorati e soprattutto funzionali che avranno lo scopo di catturare l'interesse e saranno adattabili a “diversi setting di apprendimento”: vi sarà una stampante 3D, kit di robotica educativa completi di computer portatili e un controsoffitto sospeso in materiale fonoassorbente e multicolore, che renderanno l'ambiente non solo funzionale all'apprendimento, ma anche stimolante e confortevole.

Un progetto che si è aggiudicato un finanziamento ministeriale di 20mila euro, e a cui hanno contribuito anche il co – finanziamento del Comune di Torgiano di 10.000 euro e di altri soggetti istituzionali, privati e di tanti genitori, che hanno contribuito con supporto materiale e lavoro volontario, grazie anche all'Animatore Digitale della scuola, la Dottoressa Sandra Sarti, trasformando il progetto in un'aula pronta per un apprendimento innovativo: segno, questo, di “un'ottima integrazione tra scuola, amministrazione locale e famiglie”. L'inaugurazione di questo nuovo spoazio avrà luogo il 7 dicembre e parteciperà tutta la comunità scolastica.