Torgiano, ladri in azione in pieno giorno: casa razziata a mezzogiorno

Colpo in pieno giorno. Ladri in azione intorno alle 12 a Torgiano, dove hanno preso di mira una casa rimasta disabitata a causa della morte dei proprietari. Entrambi, però, erano cacciatori e si sospetta che vi fossero custodite delle armi, in particolare fucili da caccia e munizioni.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Assisi stanno effettuando un sopralluogo nell'abitazione. I ladri sono entrati da una finestra e in pochi minuti hanno messo a soqquadro l'abitazione razziato quanto trovato in casa. I parenti dei proprietari stanno controllando cosa manca e cosa sia stato rubato per stilare il verbale insieme con i carabinieri.