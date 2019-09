Travolto da un'auto lungo la strada, 79enne in condizioni disperate

E' in condizioni disperate l'uomo di 79 anni di nazionalità olandese investito nel pomeriggio di giovedi 26 settembre a Torgiano. Secondo la ricostruzione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Peruia k'anziano stava procedendo lungo la via Assisi quando è stato investito da un'auto.

L'impatto è stato violentissimo: l'uomo è stato scaraventato ad oltre dieci metri dal luogo in cui si trovava. Il 79enne, spiega la nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia, è stato soccorso e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia e adesso si trova in rianimazione con riserva di prognosi per politrauma.