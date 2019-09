Torgiano, auto divorata dalle fiamme per strada: veicolo carbonizzato

Paura in strada a Torgiano intorno all'ora di pranzo di lunedì 2 settembre. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è stata divorata dalle fiamme.

L'incendio si è scatenato intorno alle 13.50. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco. La prima squadra della centrale è subito corsa sul posto per arginare il rogo. L'incendio ha devastato l'auto, distruggendola. Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso.