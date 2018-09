L'Internet super veloce continua a crescere in Umbria: nuova tappa a Torgiano, ecco da quando

“Entro la fine di questo mese è convocata la Conferenza di Servizi di cui fanno parte i Comuni di Torgiano (capofila) Bevagna, Bettona, Cannara, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria": lo ha affermato l’assessore all’Innovazione, Silvana Trinari che ha fornito anche le date del cantiere: "La data prevista per l’inizio dei lavori è per metà novembre ed entro la primavera del prossimo anno tutti i cittadini potranno usufruire di questo servizio importante. E’ un altro tassello allo sviluppo economico del territorio, alla sua crescita e alla sua capacità di stare al passo con i tempi”.

Il percorso era iniziato lo scorso 8 novembre, con la firma del contratto tra Infratel e Open Fiber (operatore economico aggiudicatario) che sanciva l'inizio del piano della banda ultra larga in Umbria, con una connettività a 100 megabit/s con tecnologia ftth (fiber to the home), cui il Comune di Torgiano aveva aderito.