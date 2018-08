Torgiano, cambia la raccolta dei rifiuti: due giorni di consegna straordinaria dei mastelli

A Torgiano i contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti organici saranno rimossi a partire da lunedì 20 agosto. In occasione della rimozione dei contenitori sono previste due giornate di consegna straordinaria dei mastelli dedicate a tutti i cittadini che non li hanno ancora ritirati presso Area Verde di Signoria lunedì 20 e martedì 21 agosto dalle 15.00 alle 19.00.

Il Comune di Torgiano rinnova infatti il suo impegno per migliorare costantemente il servizio di raccolta differenziata e proprio per questo ha deciso di introdurre la raccolta domiciliare dei rifiuti organici. Il nuovo sistema prevede la consegna ad ogni utenza di un contenitore domiciliare a suo uso esclusivo che verrà esposto, per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, due volte alla settimana nei giorni indicati nel calendario di raccolta.

I cittadini differenzieranno i propri rifiuti organici, secondo le indicazioni riportate all’interno della “Guida pratica alla raccolta differenziata”, che verrà consegnata ai cittadini durante la distribuzione dei contenitori. Molto importante sarà l’esclusivo utilizzo di sacchetti in materiale compostabile da conferire all’interno dei contenitori dedicati. Ricordiamo ai cittadini che per qualsiasi dubbio all’interno del sito internet www.gesenu.it è presente una sezione dedicata al Comune di Torgiano, con tutte le informazioni sul nuovo servizio e i vari documenti scaricabili.