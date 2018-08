Torgiano - Rifiuti, al via la raccolta domiciliare dell’organico: addio ai contenitori stradali

A Torgiano la raccolta differenziata dei rifiuti organici diventa, da lunedì prossimo 20 agosto, domiciliare: a ricordarlo è il vicesindaco Enzo Morbidini che invita la cittadinanza a esporre il nuovo mastello (consegnato dallo scorso mese) come da calendario. Nel caso in cui non tutte le famiglie lo avessero ritirato, sarà possibile riceverlo nei giorni di lunedì 20 e di martedì 21 Agosto dalle 15 alle 19 presso l'area verde di Signoria. “Il sistema di raccolta dei rifiuti – commenta il vicesindaco – fa un ulteriore passo avanti. Torgiano è tra le città all'avanguardia per quantità di raccolta differenziata e con questa azione contiamo di innalzare ancora le percentuali. Un traguardo che si deve anche alla collaborazione positiva dei cittadini”.