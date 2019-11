Topo in Tribunale, la fuga finisce sotto i colpi di manganello dei militari

I militari dell’operazione “Strade sicure” sono impegnati a garantire la sicurezza dei luoghi sensibili (chiese, tribunali, piazze), ma a volte sono impegnati anche nella “caccia grossa” di animali infestanti.

L’incremento della presenza di ratti in città è stata anche al centro di un interessamento del Comune di Perugia che ha promesso più interventi di derattizzazione entro il prossimo anno.

Di topi in libertà per le vie del centro, al Percorso verde e in altre zone dela città, ne sono stati testimoni molti cittadini.

Meno all’interno dei palazzi delle istituzioni. È accaduto al Tribunale civile di Perugia, ad esempio, che i militari siano intervenuti per dare la caccia ad un topo che si aggirava per i corridoi, spuntando da dietro gli armadi e rifugiandosi sotto i faldoni processuali.

Una fuga finita sotto i colpi di manganello dei militari addetti alla sicurezza del tribunale.