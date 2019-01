Todi, spara con il fucile da caccia ai tecnici dell'Enel: "Pensavo fossero ladri"

Un colpo di fucile contro l'auto dei tecnici dell'Enel. Come riportano il Corriere dell'Umbria e Il Messaggero è successo in una frazione di Todi, nella notte di venerdì. L'Enel sporge denuncia sabato mattina e i carabinieri indagano. Il proiettile da caccia al cinghiale, esploso da un cittadino armato convinto che si trattasse di una banda di ladri a caccia di case da ripulire, ha centrato il mezzo dei tecnici, al lavoro nella frazione per riallacciare la corrente elettrica a una struttura ricettiva rimasta isolata.

I militari sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a identificare l'uomo che ha imbracciato il fucile. Sempre come riportano il Corriere dell'Umbria e Il Messaggero è scattata la denuncia per tentato omicidio.