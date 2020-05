Grave lutto per il sindaco di Todi Antonio Ruggiano. Il cordoglio dei cittadini e delle istituzioni

Un grave lutto ha colpito il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano. E' scomparsa la mamma Brunella Brunelli. In tanti, in queste ore, stanno esprimento vicinanza e cordoglio alla famiglia Ruggiano. L’amministrazione comunale di Marsciano, con il sindaco Francesca Mele, la giunta e il Consiglio comunale, hanno inviato una nota per esprimere le proprie condoglianze al sindaco e alla sua famiglia, per il grave lutto che stanno vivendo. "Al sindaco Antonino l’amministrazione porta il messaggio di vicinanza di tutta la comunità di Marsciano": si legge nella nota. Anche l'ex Presidente della Giunta Regiona ha voluto dedicare un sia pensiero al sindaco che un ricordo della signora Brunella: "Le mie condoglianze al sindaco Ruggiano e alla sua famiglia per la scomparsa della professoressa Brunella Brunelli, donna ironica, diretta e franca".

