Tragedia a Todi: 71enne colpito da un malore, cade in piscina e muore

Tragedia a Todi, in una villa nella frazione di Romazzano, intorno all'ora di pranzo pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno. Un uomo di 71 anni è morto per un malore, cadendo poi in piscina.



Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il Sasu e il 118. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

A lanciare l'allarme il figlio del 71enne. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di manutenzione quando sarebbe stato colpito dal malore.