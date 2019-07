Todi, investimento da 500 mila euro: ponte e sentieri del Tevere rimessi a nuovo per il turismo

Il Gal finanzia con 558mila euro un importante progetto del Comune di Todi finalizzato a recuperare e valorizzare i percorsi turistici che si nodano lungo il Tevere. Si prevede in particolare il completamento del sistema dei percorsi già esistenti nella piana fluviale di Pian di S. Martino. Tra le priorità previste nel progetto di fattibilità del Comune il recupero funzionale del ponte che permetterà di collegare i Circuiti del Paesaggio, i percorsi di Ponterio di futura realizzazione con i fondi PSR, il sentiero del Furioso e del Tevermorto e la rete ciclabile della Regione Umbria.

Il ponte è stato realizzato nel 1950 su commissione del Comune di Todi, ed ha rappresentato fino a circa il 1980 l’unico elemento di valenza stradale per collegare delle due sponde opposte del fiume Tevere nella zona di Ponterio e Pian di San Martino. Per la struttura in acciaio si è deciso di procedere con un riutilizzo ciclo- pedonale del ponte metallico, che prevede il consolidamento con un potenziamento del sistema di sospensione a funi. La soluzione approvata ed oggetto di gradimento della commissione del GAL è quella di affiancare a quelle esistenti delle funi nuove, di resistenza e consistenza certa, che possano adeguatamente sopperire all’inefficacia di quelle esistenti.

Questa soluzione permette di lasciare inalterato lo stato di conservazione attuale del sistema di funi esistenti. Per l’impalcato è invece previsto l’utilizzo di materiali leggeri e poco invasivi rispetto allo stato delle strutture.