Coronavirus, il sindaco di Todi: primo caso di contagio. "Serve il contributo di tutti: rispettate le norme"

"Ci è stato comunicato dalle autorità sanitarie del primo caso di contagio di Todi": lo ha affermato in un video il sindaco Antonino Ruggiano. "Sapevamo purtroppo che sarebbe successo anche da noi. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anti-contagio". Il sindaco ha voluto ricordare alla popolazione che bisogna tenere duro in questi giorni "di massimo contagio" perchè solo così potremmo rallentare l'epidemia.

"Ricevo decine di segnalazioni dai cittadini per far rispettare le norme. Tutte le forze dell'ordine stanno facendo controlli e continueranno nei prossimi giorni. Ma serve il contributo di tutti". Il sindaco ha risposto a chi gli chiede il miglior modo per fare la spesa evitando problematiche: "Sembra una domanda banale ma in tanti lo chiedono: deve andare una persona sola e fare scorte per una settimana. Non dovete fare shopping".