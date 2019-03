Pontecuti, preoccupazione per lo stato di salute del ponte

Come sta il ponte di Pontecuti? Se lo domandano in molti dopo la segnalazione di Todinforma e gli operai al lavoro in questi giorni.

Sulla struttura che attraversa il Tevere sono comparse delle profonde fessure e uno stato di usura elevato.

Oltre ai lavori urgenti di cui necessita il ponte, in molti si domandano quando chiuderà, almeno ai mezzi pesanti o verrà previsto il senso unico alternato?

È una questione di sicurezza per automobilisti e chiunque circoli su quel ponte.