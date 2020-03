Coronavirus, nuovo caso di contagio a Todi. E' ricoverato all'Ospedale di Perugia

Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha confermato, con un video-messaggio, un secondo caso di contagio in città. La persona in questione è ricoverato all'Ospedale di Perugia e non è in condizioni critiche. Il primo cittadino ha spiegato di averlo raggiunto telefonicamente per esprimere la sua vicinanza e sincerarsi delle sue condizioni di salute. La task-force sta mettendo in piedi tutte le azioni necessarie per risalire alle persone con le quali è stato in contatto e metterle in isolamento. "Intensificheremo i controlli perchè vogliamo strade vuote il più possibile" ha annunciato Ruggiano "Il picco del contagio non è arrivato e avremo altre giornate molte difficili. Dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti per tenere fuori dalle nostre case questo virus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.