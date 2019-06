Todi, la Guardia di Finanza scopre mega evasione: stanati due imprenditori

Blitz della Guardia di Finanza a Todi: due imprenditori denunciati e un maxi sequestro. Sigilli a conti correnti, quote di partecipazioni societarie e cinque veicoli. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle l'azienda di Todi, operante nel settore di installazione di impianti elettrici e costruzioni di edifici, avrebbe sottratto al fisco 9 milioni di euro. In altre parole: mega evasione dell'iva per quasi 4 milioni di euro.

I due amministratori della società sono stati denunciati alla Procura di Spoleto per i reati di omessa ed infedele dichiarazione. L’Autorità Giudiziaria ha, quindi, disposto il sequestro di cinque autoveicoli, tre saldi di conto corrente bancario e diverse quote di partecipazione societarie.