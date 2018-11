Assalti alle aziende, banda di ladri catturata: cinque arresti, inseguimento da film sulla E45

Banda di ladri inseguita e catturata. Cinque arresti per furto nelle aziende. Nella rete dei carabinieri del Norm di Todi sono finiti 5 romeni tra i 20 e i 30 anni, responsabili di una serie di furti nelle aziende nella zona industriale di Pian di porto.



Tutto è partito dall'allarme scattato in una ditta di prodotti di agricoltura e giardinaggio. I ladri, a bordo di un'auto, si sono dati alla fuga. Così è scattato l'inseguimento dei carabinieri lungo la E45. Braccati dai carabinieri, i cinque predoni hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi nei campi. Non sono andati lontano. Dopo diverse ore sono stati rintracciati e arrestati.



Su disposizione del gip che ha convalidato l'arresto, per i 5 ladri sono stati disposti l'obbligo di dimora nel comune di residenza, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo della permanenza notturna.