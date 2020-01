Lavori alle condotte dell'acqua, rubinetti a secco a Todi, Monte Castello Vibio e Fratta Todina

Nuovi interventi sulla rete idrica da parte di Umbra Acque in alcune frazioni e quartieri dei comuni di Todi, Fratta Todina e Monte Castello di Vibio. I cantieri prenderanno il via il prossimo 9 gennaio ed è prevista la sospensione del servizio in case, negozi e imprese. Ecco la mappa.

Il 9 gennaio dalle 8 alle 17 verrà interrotto il servizio idrico nelle seguenti località: ne Comune di Todi, frazioni di Pian di San Martino, Cecanibbi , Canonica, Ponte Cuti Nuovo, Mannella, Santa Maria Maddalena, Nel Comune di Fratta Todina, capoluogo, e frazioni di Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo. Nel Comune di Monte Castello di Vibio, capoluogo e frazioni di Madonna del Piano, Doglio.