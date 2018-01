Rarissimo falco pescatore colpito con una fucilata, caccia al bracconiere

E’ caccia al bracconiere che ha sparato a un rarissimo esemplare di falco pescatore. I carabinieri della Forestale dell’Umbria hanno ritrovato l’animale ferito nei pressi di Todi, in località San Martino.

Si tratta di una specie molto rara ed in via di estinzione in Italia e particolarmente protetta sia dalla legislazione nazionale che dalla Convenzione di Washington sul commercio delle specie in via di estinzione di cui è vietato il commercio, la detenzione e la cattura.

L’animale, spiegano i carabinieri della Forestale, era ferito a un’ala. In più era inanellato e provvisto di Gps satellitare montato a zainetto sulle spalle per il monitoraggio. La specie estinta in Italia fino dagli anni 60 del secolo scorso attualmente è presente con 3 sole coppie nidificanti. Il falco colpito da un bracconiere è nato in Toscana lo scorso anno. A seguito dell’ispezione veterinaria è emerso che la ferita riportata è stata causata da arma da fuoco e che il rapace fa parte di un progetto scientifico di studio.

Il falco, dopo le prime cure veterinarie è stato e trasportato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica “Formichella”, gestito dall’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Assisi, per la necessaria riabilitazione. E ora è caccia al bracconiere.