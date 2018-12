Ferito da un colpo di fucile durante una battuta di caccia: ricoverato in ospedale

E' ricoverato nel reparto di Ortopedia del Santa Maria della Misericordia di Perugia, il cacciatore rimasto vittima di un incidente durante una battuta nei boschi in località San Damiano di Todi. L'uomo, originario di Gualdo Cattaneo, è stato raggiunto da un colpo di fucile alla spalla destra esploso - sembrerebbe - da un altro cacciatore.

L'incidente ha costretto l'uomo a ricorrere urgentemente alle cure del 118, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Al vaglio dei carabinieri di Todi la ricostruzione dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato in ospedale in ospedale a Perugia e ricoverato, come detto, nel reparto di Ortopedia.