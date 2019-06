Bambina in fin di vita dopo caduta in acqua: trasportata in elisoccorso al Bambin Gesù

Lotta tra la vita e la morte una bimba che questa mattina a Todi è caduta in una piscina. L'allarme è scattato intorno alle 12 e il personale medico del 118 ha subito capito la gravità in cui versava la piccola: sono state necessari manovre cardiocircolatorio per rianimarla dato che presentava gravi sintomi di asfissia. La bimba è stata dapprima trasportata al S.Maria della Misericordia e nel pomeriggio trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per essere seguita nella Unità di Terapia Intensiva. I medici che hanno disposto il trasferimento seguiranno già nelle prossime ore l'evoluzione delle condizioni della bambina.