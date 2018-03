Cerri segna e porta il Perugia alla vittoria, tifoso in ospedale con un occhio nero

Cerri segna e regala la vittoria al Perugia, un tifoso del Grifo di 47 anni rimedia un occhio nero. Subito soccorso dal 118, l'uomo, dopo una notte passata a casa, nella mattinata di oggi, sabato 31 marzo, si è recato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il 47enne è stato medicato dalla dottoressa Barbara Rovella per una ferita lacero-contusa a un occhio. Per lui sette giorni di prognosi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti nella concitazione dei festeggiamenti per il gol sarebbe caduto dai gradoni dello stadio.