Terrorista islamico, ma con permesso premio evade dal carcere. Preso a Milano dalla Digos

Venditore ambulante in un mercatino biologico nel modenese, ma anche pericoloso (presunto) terrorista con appoggi in Umbria evade dal carcere (usufruiva dei permessi per lavorare) e si nasconde a Milano. Preso dalla Polizia.

È quanto scoperto dalla Digos di Modena che ha arrestato un 33enne tunisino, detenuto con permesso di lavorare fuori dal carcere, ma evaso.

Il nordafricano figurava sulla lista dei detenuti a rischio radicalizzazione islamica per comportamenti sospetti durante il periodo di detenzione e che vengono costantemente monitorati dalla Digos. L’uomo si è reso irreperibile non rientrando presso la casa circondariale ed è per scattata la procedura di rintraccio.

I primi sospetti si sono indirizzate a Gubbio, dove risiede una donna straniera con la quale il tunisino ha intrattenuto una relazione e dalla quale ha avuto un figlio. La donna si trova, però, presso una struttura protetta e il 33enne ha evitato di farle visita. È stato proprio presso il carcere di Perugia, dove era recluso per fatti di droga, che lo straniero è stato notato per i suoi atteggiamenti violenti e antioccidentali.

Il fuggitivo ha commesso un passo falso accendendo per qualche istante il telefono cellulare, permettendo così l’intercettazione della sua posizione a Milano, dove gli agenti lo hanno individuato nel parco “Vittorio Formentano”. L’uomo è stato portato a San Vittore. Nelle prossime ore dovrebbe rientrare a Castelfranco per scontare il resto della pena. Il tunisino figura al livello “medio” della lista dei detenuti a rischio radicalizzazione islamica.