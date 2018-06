Terreni incolti e sterpaglie, scatta l'ordinanza del Sindaco per evitare il rischio incendi: tutti i provvedimenti

Scatta l’ordinanza del Sindaco Andrea Romizi per la prevenzione del rischio incendi in vista della stagione estiva. In vigore da oggi, riguarda la pulizia dei terreni privati: il provvedimento (valido fino al 30 settembre), è rivolto a tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni incolti o in stato di abbandono, presenti sul territorio del Comune di Perugia.

Nel provvedimento si ordina la “rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro delle strutture interessate e al confine di strade, seminativi e pascoli per una fascia para-fuoco di almeno 15 metri di larghezza”.

E ancora, “bonifica e ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi parassiti, regolarizzazione delle siepi e taglio dei rami che possano in qualsiasi modo costituire pericolo”.

Nell’ordinanza è previsto che tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie,debbano tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale combustibile.