Terremoto: scuole, chiese, cimiteri, case popolari, si ricostruirà tutto. Via libera a 160 milioni per l'Umbria

Sono 160 i milioni per l’Umbria per dare il via alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma. “Con l’approvazione di oggi dei piani di ricostruzione delle opere pubbliche si avvia una fase importante per la ricostruzione pubblica che potrà svolgersi parallelamente a quella privata”. E’ quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria al termine dei lavori della Cabina di regia presieduta dalla Commissaria straordinaria per la ricostruzione. Parere favorevole è arrivato anche per il secondo piano della ricostruzione delle Chiese, per un totale di 35 milioni di euro.

“Ad oggi, la dotazione finanziaria a disposizione dell’Umbria – ha aggiunto la presidente – per la sola ricostruzione pubblica è di oltre 250 milioni di euro. Dunque, abbiamo non solo certezze per le risorse finanziarie, ma anche un quadro normativo definito ed anche più agevole, grazie agli aggiustamenti che sono stati effettuati".

“Il nostro obiettivo – ha proseguito la presidente della Regione – è quello di realizzare una ricostruzione di qualità e sicura, con una tempistica che abbiamo definito e che potremo rispettare grazie proprio a queste certezze, per le quali sento il dovere di ringraziare il Governo ed il Commissario per la grande attenzione e la concretezza che hanno sino ad oggi dimostrato verso i territori colpiti dal sisma”.

Il piano per le opere pubbliche approvato oggi prevede per la sola Umbria una dotazione finanziaria di oltre 122 milioni di euro grazie ai quali potranno essere finanziati 127 interventi (86 dei quali nei comuni ricompresi nel cratere e 41 in altri comuni della regione) di ricostruzione di scuole, Municipi, opere pubbliche di altro genere, cimiteri, luoghi di culto, edifici di edilizia residenziale pubblica ed interventi relativi a dissesti idrogeologici.