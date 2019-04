Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 tra Montefalco e Bevagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata in Umbria alle prime luci del mattino. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Intorno alle 5.45 di questa mattina - mercoledì 17 aprile - la scossa di magnitudo 3.2 ha interessato i territori di Montefalco e Bevagna, ma fortunatamente al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose. In via precauzionale le scuole a Bevagna sono state chiuse: “A seguito della scossa 3.2 con epicentro tra Bevagna e Montefalco, in via precauzionale - per effettuare una verifica degli edifici scolastici - le scuole nella giornata di oggi resteranno chiuse”, è scritto nel sito del Comune. Stesso provvedimento anche a Gualdo Cattaneo.