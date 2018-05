Terremoto, la storia di Nerone, il cane "simbolo" di San Pellegrino: "Sfida la paura di quei mostri rossi per una carezza"

Il terremoto che ha colpito il Centro Italia e alcune zone della nostra Umbria, non ha distrutto solo case ed edifici. Come la storia del piccolo Nerone, così ribattezzato dai vigili del fuoco, e che diventa l'emblema del sisma che ha distrutto un piccolo paese , che ha intaccato il tessuto sociale, ma non solo delle persone. Anche degli animali. A documentare la storia di questo cagnolino sono gli stessi vigili del fuoco, che continuano il lavoro post terremoto, tra cui le opere di demolizione nel vecchio paese di San Pellegrino. Lui, Nerone, un padrone ce l'ha. Ma continua ad aggirarsi tra le macerie del vecchio paese terremotato. Quasi con un senso di nostalgia per quello che è stato e... chissà se tornerà.

Questo il messaggio di un vigile del fuoco Gos che sta operando sul posto: "Si aggira per le vie ostruite dalla macerie. Forse è solo un odore che lo guida, tra i sassi polverosi di ciò che era un paese, non è un abitante "umano" di San Pellegrino, è solamente un cane, che vaga alla ricerca di un odore familiare, di un angolo conosciuto, di una persona cara, di qualcosa da mangiare rimediando parte della colazione dei vigili dei pompieri. Ma tutto è cambiato niente è più come prima e allora, anche sfidando la pura di quei enormi mezzi rossi e rumorosi, si fa avanti per una carezza, una parola di conforto anche da chi sta demolendo quelle povere rovine rimaste in piedi".