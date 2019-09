Terremoto, scossa di magnitudo 4.1 a Norcia. Ingv: "23 scosse registrate nell'area"

Scosse di terremoto in serie nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre in Umbria, nelle zone del tremendo sisma di tre anni fa. L'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 con epicentro a 4 chilometri da Norcia, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona e preceduto ieri sera da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi.

Terremoto, scossa di magnituo 4.1 a Norcia

Come spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia "alle ore 2:02 italiane del 1° settembre 2019 un terremoto di magnitudo Ml 4.1 si è verificato in provincia di Perugia, ad una profondità ipocentrale di 8 km. La località più vicina all’epicentro è Norcia, il cui capoluogo si trova a soli 4 km di distanza". E ancora: "La scossa delle ore 2:02 è stata seguita da diverse repliche: fino alle 2:55 si sono registrate 23 scosse nella stessa area di cui una di magnitudo 3.2 alle 2:04 e una di magnitudo 3.0 alle ore 2:17. Le altre non hanno superato magnitudo 2.0".

La zona, spiega l'Ingv, "è quella in cui si è verificata la sequenza dell’Italia centrale iniziata il 24 agosto 2016 e che ancora mostrava una attività sismica non trascurabile". L'Istituto di geofisica e vulcanologia spiega che "facendo una selezione degli eventi avvenuti nell’ultima settimana in un’area di 30 km intorno a Norcia, si osservano 118 eventi di magnitudo uguale o superiore a 1; quelli di magnitudo uguale o superiore a 2 sono stati 14".

Terremoto a Norcia, nessun danno

I vigili del fuoco, con un tweet, spiegano: "Molta paura ma nessuna richiesta di soccorso è giunta al momento alle sale operative dei vigilidelfuoco per le scosse di terremoto (la maggiore di ML 4.1) registrate dalle 2:02 di oggi 1 settembre a Norcia, Preci, Arquata del Tronto, comuni colpiti dal sisma del 2016".