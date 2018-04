Terremoto, scossa di magnitudo 4.7: avvertita anche in Umbria

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 al confine tra Umbria e Marche, poco prima dell'alba di martedì 10 aprile. I sismografi dell'Ingv hanno registrato la scossa alle 5.11 del mattino. L'epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, a nove chilometri di profondità.



La scossa è stata avvertita in Umbria in particolare nel folignate, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Alta Umbria. Anche a Perugia città il sisma ha svegliato molte famiglie. Non risultato danni a immobili e persone.



L'epicentro di Muccia è da diverse settimane inquieto: ma questa è la scossa più forte registrata dato che prima si erano attestate le maggiori intorno a 4 di magnitudo.

#terremoto ML 4.7 ore 05:11 IT del 10-04-2018 a 2 km SW Muccia (MC) Prof=9Km https://t.co/8zJmZ1rMuI — INGVterremoti (@INGVterremoti) 10 aprile 2018