Scossa di terremoto in Umbria, magnitudo 2.9 a Cascia

Scossa di terremoto registrata dall'Ingv in Umbria, intorno alle 20.20, a tre chilometri da Cascia, in provincia di Perugia. Secondo la stima dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo è di 2.9. L'picentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri, a una distranza di 3 chilometri da Cascia e 8 da Norcia. Non si segnalano danni.