Terremoto di magnitudo 3.2, scuole chiuse a Bevagna e Gualdo Cattaneo

Scuole chiuse, in via precauzionale, a Bevagna e a Gualdo Cattaneo dopo la scossa di magnitudo 3.2 registrata alle 5.45 della notte tra il 16 e il 17 aprile in Umbria, con epicentro tra Bevagna e Montefalco.

Scuole chiuse: “A seguito della scossa 3.2 con epicentro tra Bevagna e Montefalco, in via precauzionale - per effettuare una verifica degli edifici scolastici - le scuole nella giornata di oggi resteranno chiuse”, è scritto nel sito del Comune.



Stessa cosa per Gualdo Cattaneo. Lo scrive su Facebook il sindaco Andrea Pensi: "Una scossa di 3.2 di magnitudo è stata registrata nei pressi di Montefalco. Vista la prossimità dell'evento al territorio di Gualdo Cattaneo e ritenuta la necessità di svolgere una verifica sugli edifici ho deciso precauzionalmente di chiudere le Scuole di ogni ordine e grado a Gualdo Cattaneo. Appena possibile verrà emessa apposita ordinanza".