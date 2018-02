Norcia, si torna alla normalità: chiavi in mano per altre 68 casette

Una buona notizia per Norcia. Consegnate oggi le chiavi di 68 SAE, soluzioni abitative d’emergenza ripartite a Norcia Capoluogo, zona Industriale C (loc. Misciano) 40,e nelle frazioni di Valcaldara (10) e San Pellegrino (18).

La consegna è avvenuta al centro polivalente ‘Norcia 4.0’ per mano del Sindaco Nicola Alemanno e del Vice Presidente della Giunta Regionale, Fabio Paparelli. Per gli assegnatari delle ‘casette’ da lunedì 5 febbraio sarà possibile effettuare la stipula dei contratti quindi gli allacci delle utenze, luce, gas e acqua a partire dalle ore 10.

“Le istituzioni condividono insieme ai cittadini questo momento, che ripaga un’attesa anche lunga ma che significa poter ricominciare una vita normale – dice il Sindaco – ora dobbiamo essere protagonisti attivi nel processo di ricostruzione” ribadendo come tutti i progetti, secondo le norme, saranno finanziati senza liste di priorità.

Sono i singoli cittadini dunque che sottoscrivendo un incarico formale ad un professionista possono attivare il percorso della ricostruzione. Si va dunque verso il completamento della consegna delle SAE che dovrebbe essere effettuato entro il mese di febbraio, ad eccezione di Castelluccio per cui è in fase di ultimazione “la definizione delle stesse nel numero e nella fattezza dei materiali vista per resistere al clima” spiega Paparelli che sottolinea il grande impegno costante della protezione civile regionale e dei tanti dipendenti costantemente sul territorio.