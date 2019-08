Umbria, trovato cadavere in un campo: indaga la polizia scientifica

Tragico ritrovamento a Terni nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto. Il cadavere di uomo di sessantotto anni è stato rinvenuto lungo i campi che costeggiano la fine di via Narni e l’inizio di via Alfonsine.



L'uomo, secondo quanto ricostruito, era scomparso nella giornata di giovedì: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e la volante per eseguire i primi rilievi.

A Terni, sempre nella mattinata di oggi, un 69enne è morto in un tragico incidente con il trattore. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. Il 69enne è morto sul colpo.