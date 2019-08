Umbria, donna travolta da un'auto sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

Umbria, travolta sulle strisce pedonali. E' in gravi condizioni. E' ricoverata all'ospedale di Terni in gravi condizioni la donna di 66 anni che, nel pomeriggio di giovedì 22 agosto, è stata investita da una Punto mentre attraversava la strada in viale Di Vittorio.

Al volante dell'auto un pensionato di 76 anni. La donna ha riportato ferite in varie parti del corpo. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.