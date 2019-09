Tragedia in Umbria, trovato morto a 53 anni: indaga la polizia

Tragedia in Umbria nella serata di domenica 8 settembre. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in via Botondi, nei pressi del parco Le Grazie. All'interno di un'abitazione hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 53 anni.

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche la polizia. Indagini in corso per chiarire tutti gli aspetti della tragedia.